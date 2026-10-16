الجمعة.. عودة الاتحاديين

يستأنف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية مساء الجمعة في جدة، بعدما حصل اللاعبون على يوم راحةٍ الخميس بقرارٍ من الجهاز الفني.

ويخوض الفريق حصة تدريبية اعتيادية على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الثلاثاء في الدمام، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وتسافر البعثة الاتحادية إلى الدمام الإثنين، وفق مصادر «الرياضية».

ومنح المدرب الألماني ينز فيسينج لاعبيه يوم إجازة واحد، بعد تأجيل المواجهة مع الشباب، ضمن الجولة التاسعة، من الجمعة إلى 19 ديسمبر المقبل.

وخسِر الفريق مباراتيه الأخيرتين، 2-3 من الهلال السبت في الدوري، و1-2 من شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة.

والأربعاء، تدرَّب اللاعبون داخل النادي، حيث اكتفى من بدؤوا اللقاء الآسيوي بتمارين الصالة الرياضية، وأدى الباقون تدريبات بدنية وفنية متنوعة على أرضية الملعب.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب «روشن»، برصيد 17 نقطة، والمركز الـ 11 في مجموعة الغرب القارية، بنقطة من جولتين.