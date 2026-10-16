هايدوك يفاجئ أياكس.. موناكو يكسب سيسكا.. وأتالانتا ينطلق بثلاثية

سقط فريق أياكس أمستردام الهولندي الأول لكرة القدم، الخميس، أمام مضيفه هايدوك سبليت الكرواتي 1ـ2 في مباراته الأولى ضمن دور المجموعة في دوري المؤتمر الأوروبي، بينما سجل موناكو، وباناثينايكوس، وأتالانتا انتصاراتٍ على سيسكا صوفيا البلغاري، وبوراتس بانيا لوكا البوسني، وبافوس القبرصي.



وفي المباراة الأولى، وضع الجناح الجامبي عبدولي سانيانج أصحاب الأرض في المقدمة بعد أقل من 40 دقيقةً. وعادلَ الهولندي ديفي كلاسين النتيجة لبطل أوروبا أربع مراتٍ «53»، لكنَّ مارين شوتيتشيك أعاد التقدم لهايدوك سبليت إثر دقيقتين.

وعاد موناكو بنقاط مباراته أمام مضيفه سيسكا صوفيا بالفوز عليه 2ـ1.

وتقدَّم فريق الإمارة الفرنسية في النتيجة عبر الألماني باريس برونر في الدقيقة 30، ثم أضاف الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة السابق، هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. في حين سجل يويل زفارتس الهدف الوحيد لصوفيا «76».

وتغلَّب باناثينايكوس على بوراتس بانيا لوكا بالنتيجة ذاتها.

وسجل النيجيري سيريل ديسرس هدف التقدم للفريق اليوناني من ركلة جزاءٍ في الدقيقة العاشرة، وأضاف الثاني الزامبي كينجز كانجوا «70». وقلَّص الفريق البوسني النتيجة عبر ميلوس يوييتش «80».



واستهلَّ أتالانتا الإيطالي مشواره بفوزٍ مقنعٍ على ضيفه بافوس القبرصي 3ـ1 في مباراةٍ حُسِمَت نتيجتها في الشوط الأول.

وافتتح المقدوني الشمالي ألجيف إلماس التسجيل لأتلانتا في الدقيقة الأولى، وتكفَّل جياكومو راسبادوري بالثاني من ركلة جزاءٍ «18»، واختتم الثلاثية جيان لوكا سكاماكا «44».

وفي بداية الشوط الثاني، كاد دي كيتيليري أن يسجل الهدف الرابع برأسيةٍ، لكنَّ الكرة مرَّت إلى جوار القائم بقليل. وفي الدقيقة 74، أنقذ ماروكو كارنيسيكي مرماه ببراعةٍ من تسديدتين، ليحافظ على نظافة شباك أتالانتا.

وفي الدقائق الأخيرة، أشرك المدرب ماوريسيو ساري لاعبه إيديلي، المولود عام 2008، في أول مباراةٍ له مع الفريق الأول بديلًا لتوماس كريستنسن، قلب الدفاع.

وقلَّص بافوس الفارق بهدفٍ من تسديدة جابرييل تيكسيرا «88».