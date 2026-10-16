يوفنتوس يقلبها على سيلتا.. وأولمبياكوس يزيد متاعب مرسيليا

قلب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه سيلتا فيجو الإسباني إلى فوز 2-1، الخميس لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الموحدة للدوري الأوروبي.

ودخل يوفنتوس الملعب وفي رصيده فوزين فقط في آخر خمس مباريات، من بينها انتصاره الكاسح افتتاحًا على ضيفه نيميخن الهولندي بخماسية نظيفة، لكنه في المقابل فقد سبع نقاط في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري المحلي.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بأفضل طريقة عندما سجل له أوجو ألفاريز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 18، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية أدرك المهاجم الألماني نيك فولتماده، المعار من نيوكاسل، التعادل ليوفنوس «58»، قبل أن يخطف الفرنسي راندال كولو مواني، الذي نزل بديلًا الفوز للفريق الإيطالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي مباراة ثانية سقط مرسيليا للمباراة الثانية تواليًا، وهذه المرة على ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني سانتياغو هيزي «42».

ويعيش بطل فرنسا تسع مرات أسوأ أيامه، بتلقيه خسارة سادسة في آخر سبع مباريات ضمن مختلف المسابقات، ما وضعه في المركز الثالث عشر بالدوري بست نقاط فقط بعد ست مراحل.

وخرج رين فائزًا من مواجهة ضيفه أوفي اليوناني 2-1 بفضل هدفي الكاميروني مامادو نجيدا «76» والمغربي عبد الحميد آيت بودلال «90».