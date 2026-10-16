الفيصلي يحيّي العلم

حيّا لاعبو فريق الفيصلي الأول لكرة القدم علم السعودية، بعد فوزهم، مساء الخميس، 3-2 على الخلود، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وحرِص اللاعبون على رفع العلم خلال احتفالاتهم بالانتصار مع مشجعيهم، الحاضرين في مدرجات ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبعد الاحتفال بحصد النقاط الثلاث، تجمّع اللاعبون السعوديون والأجانب على أرضية الملعب وحملوا العلم وأدّوا له التحيّة في صورة جماعية التقطتها عدسة «الرياضية».

وخلال الجولة التاسعة من الدوري، تعدّدت صور الافتخار بالوطن من قِبَل اللاعبين، على المستطيل الأخضر، والمشجّعين، في مدرجات الملاعب