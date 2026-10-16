مع برايتون.. المصري الصغير يصنع في مشاركته الأولى

سحق فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، ضيفه كاوناس زالغيريس الليتواني برباعية نظيفة في أولى مبارياتهما في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

على الرغم من إجراء ثمانية تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-0 على سندرلاند، إلا أن برايتون كان في أفضل حالاته الخانقة على ملعب «أميكس» وسجل أربعة أهداف عن طريق جورجينيو «2» وجاك هينشلوود ومات أورايلي.

افتتح الفرنسي جورجينيو التسجيل من تمريرة الغاني إبراهيم عثمان العرضية، بعد تأكيده من تقنية الفيديو المساعد «VAR». وأضاف جاك هينشلوود الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتعاون جورجينيو وعثمان مجددًا بعد 53 دقيقة ليسجل الفرنسي هدفه الثاني. وبعد ذلك بوقت قصير، سدد أورايلي برأسه كرة عرضية من المصري يونس إبراهيم «18 عامًا» المولود في أستراليا، بعد ثوان قليلة من نزوله بديلًا، في أول مباراة له، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية للمرمى، مسجلًا الهدف الرابع «67».

وإضافة إلى الجنسية المصرية، التي يحملها أيضًا أبواه، يمتلك إبراهيم الجنسيتين البريطانية والأسترالية، ولعِب الكرة منذ صِغره في بريطانيا التي انتقلت إليها أسرته.

والتحق إبراهيم بأكاديمية نادي برايتون قبل نحو ثلاثة أعوام، وتدرج سريعًا بين فِرقِها حتى انضم، مطلع العام الجاري، إلى فريق تحت 21 عامًا بصفة دائمة.

وبسبب لفتِه الأنظار مع فريق الشباب، ضمه المدرب الألماني فابيان هورزيلير إلى قائمة الفريق الأول أمام كوفنتري سيتي في الدوري الممتاز.