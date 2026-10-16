صلاح.. الزيارة 61

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، الخميس، إلى الفوز 4-2 على كوبس الفنلندي ضمن أولى جولات مرحلة المجموعة الواحدة في دوري المؤتمر الأوروبي. وصنع أسطورة ليفربول وقائد المنتخب المصري هدفًا في الدقيقة الثالث وزار الشباك قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، وهو الهدف الـ 61 له على مستوى مسابقات الأندية الأوروبية. وبقميص طرابزون سبور، وصلت عدد إسهاماته التهديفية، بعد 10 مشاركات، إلى 12، منها ثمانية في الشباك وأربع صناعات (رويترز) و(المركز الإعلامي ـ طرابزون)