كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو يتعادل مع إستوديانتيس

انتزع فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، تعادلًا سلبيًا ثمينًا من مضيفه إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني، صباح الجمعة، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

ويُعد إستوديانتيس، الممثل غير البرازيلي الوحيد المتبقي بين الفرق الأربعة الأخيرة، في أبرز بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية، الطرف الأفضل من حيث الفرص في أمسية على أرضه في لا بلاتا، لكن التعادل يعني أن مهمة الفريق الأرجنتيني ستكون صعبة، الخميس المقبل، على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو، إذا أراد وضع حد لسلسلة من سبعة ألقاب متتالية أحرزتها الأندية البرازيلية منذ تتويج ريفر بلايت الأرجنتيني بالبطولة 2018.

وتلعب المباراة النهائية للمسابقة المعادلة لدوري أبطال أوروبا، في 28 نوفمبر المقبل على ملعب «سينتيناريو» في مونتيفيديو.

ودخل إستوديانتيس المباراة بطموح أكبر، لكنه افتقد الدقة في الثلث الهجومي الأخير أمام فلامنجو الذي بدا راضيًا بالتراجع إلى مناطقه الدفاعية.

ويطمح فلامنجو إلى إحراز لقبه الخامس في كوبا ليبرتادوريس بعد تتويجه أعوام 1981 و2019 و2022 و2025.

وفي المبارة الأخرى، تغلب بالميراس، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على فلوميننسي بنتيجة 2ـ1، في ذهاب نصف النهائي الأول، على أن تُلعب مباراة الإياب الأربعاء المقبل، في ساو باولو.