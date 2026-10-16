القادسية يطارد الصدارة.. وأبها يبحث عن فرحة أولى

يتطلع فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى انتزاع صدارة دوري روشن السعودي، مستفيدًا من تأجيل مباريات منافسيه الهلال والنصر والاتحاد، عندما يستضيف أبها، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة، فيما يسعى الضيوف إلى تحقيق انتصارهم الأول في الموسم الجاري.

ويدخل القادسية المواجهة محتلًا المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر بـ21 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وتعادل واحد وخسارة، خلال ثماني مباريات، ويمنحه الفوز فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتًا، في ظل تأجيل مواجهات منافسيه المباشرين.

في المقابل، يتذيل أبها جدول الترتيب برصيد نقطتين، حصدهما من تعادلين، مقابل خمس خسائر خلال سبع مباريات، ويبحث عن انتصاره الأول من أجل تحسين موقعه في سلم الترتيب والابتعاد عن المركز الأخير.

وتحمل المواجهة الرقم الثالث بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي، بعدما انتهت المباراتان السابقتان بالتعادل، وسجل كل فريق ثلاثة أهداف في شباك الآخر، ما يمنح لقاء الجمعة فرصة لكسر التعادل التاريخي وتحقيق الانتصار الأول في المواجهات المباشرة بينهما.