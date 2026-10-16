تشيلسي يكشف عن جراحية جيمس

خضع ريس جيمس، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية ناجحة في الركبة، حسبما أعلنه النادي اللندني، الجمعة.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًا جاء فيه: «غاب جيمس اللاعب البالغ 26 عامًا عن الفوز على بورنموث 5ـ1 السبت في ستامفورد بريدج، فيما كانت تجرى فحوص طبية عقب الإصابة التي تعرض لها في التدريب».

وأضاف تشيلسي: «أكدت هذه الفحوص أن الجراحة هي الإجراء المطلوب، وبدأ ريس بالفعل رحلة التعافي، وسيحظى بدعم القسم الطبي في النادي في كوبهام خلال مرحلة إعادة التأهيل هذه».

وغاب المدافع الإنجليزي الدولي عن مباراتي تشيلسي الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خسر أمام برنتفورد 0ـ3، وفاز على بورنموث 5ـ1.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري قبل زيارته إيفرتون السبت ضمن المرحلة السابعة.