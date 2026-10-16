بعد أحداث الهلال.. الانضباط تعاقب الاتحاد

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد مبلغ 100 ألف ريال، الجمعة، بداعي رمي جماهيره 20 عبوة مياه وأداة باتجاه أرضية الملعب، خلال مواجهة فريقها التي خسرها أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وأشار قرار اللجنة إلى أن العقوبة جاءت بناء على تقرير مراقب المباراة الذي تضمن رمي الجماهير العبوات دون إصابة أحد.

وقررت اللجنة ثبوت مخالفة جماهير الاتحاد للمادة 51-2 من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام النادي بدفع الغرامة المالية لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار غير قابل للاستئناف، استنادًا إلى المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وهزم الهلال ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ أنهى الهلال الشوط الأول متقدِّمًا 2ـ1 بعدما سجَّل له البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الجناح الأيمن، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة، هدفين في الدقيقتين 11 و30، توسطَّهما هدفٌ اتحادي بتوقيع المهاجم المغربي يوسف النصيري «22».

وأضاف الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناح الأيسر للهلال، هدفًا ثالثًا للفريق في الدقيقة 64. وبعد محاولاتٍ من الطرفين، قلص الاتحاد الفارق من ركلة جزاءٍ، نفذها الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 89.