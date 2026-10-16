كومباني: نقترب من مستوانا المعهود

أوضح البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، حامل لقب «البوندسليجا»، أن ​فريقه يقترب تدريجيًا من الوصول إلى أفضل مستوياته، على الرغم من تعادله في آخر مباراتين.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مواجهة ار بي لايبزيج، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني: «نريد ‌الهجوم، لدينا شعور ‌أن هاتين النتيجتين لا تعكسان الصورة ​الكاملة، أشعر أننا على ‌وشك إظهار أفضل ما لدينا، سددنا 50 تسديدة على ‌المرمى في آخر مباراتين، إذا قمنا ببعض التحسينات، فلن نكون بعيدين جدًا عن أفضل مستوياتنا».

وأضاف المدرب البلجيكي: «هذه اللحظات التي يعتقد البعض أنها قد تكون صعبة على الفريق، نقول إنها أفضل اللحظات التي يمكن أن تمر بها في مسيرتك، إذا فزت بهذه المباريات، فستصنع لحظات مميزة، نحن في أفضل حالاتنا ومتحمسون، نتطلع إلى هذه المباريات لنختبر أنفسنا أمام الأفضل».

وتابع كومباني: «اللاعبون يبذلون أقصى جهدهم في كل ​حصة تدريبية، ومن الممتع مشاهدتهم، ​يدركون أن أفضل طريقة للتعبير الآن هي تقديم الأداء داخل الملعب».

وتعادل بطل ألمانيا، الذي سيستضيف لايبزيج، في آخر مباراتين خاضهما في كافة المسابقات، إذ تعادل 2ـ2 مع أوجسبورج في مباراة شهدت استقباله أسرع هدف في تاريخ ‌الدوري الألماني، أعقب ذلك ‌تعادله 3ـ3 أمام فايكنج ​النرويجي في دوري ​أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ويحتل البايرن حاليًا المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن الثنائي المتصدر فرايبورج، ⁠وبوروسيا دورتموند.

وينتظر البايرن أسابيع حافلة، فبعد مواجهة لايبزيج، سيستضيف أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال ‌أوروبا، قبل أن يلعب ضد فرايبورج متصدر الدوري، ثم سيستضيف دورتموند في قمة ⁠«البوندسليجا» 31 أكتوبر الجاري، بعد مواجهة ماجدبورج في الدور الثاني من كأس ألمانيا.