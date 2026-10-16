الدوسري والبريكان يتنافسان على جائزة أفضل لاعب آسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الاتحاد السنوية، الجمعة، إذ سيتنافس سالم الدوسري وفراس البريكان ​ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في القارة.

ومن المقرر أن ينظم حفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز هذا العام في بانكوك، العاصمة التايلاندية التي تستضيف الحدث للمرة الثانية، 19 نوفمبر.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نخبة نجوم القارة سيكرمون ضمن 19 فئة من الجوائز خلال الحفل، وفي مقدمتها أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا.

وسيتنافس الدوسري، ‌قائد الهلال والمنتخب ‌السعودي على جائزة أفضل لاعب في ​آسيا ‌مع ⁠زميله ​فراس البريكان، مهاجم الأهلي إلى جانب الإيراني علي رضا بیرانوند حارس مرمى نادي تراكتور.

وقال موقع الاتحاد القاري على الإنترنت: ترشيح البريكان للمنافسة على الجائزة للمرة الأولى جاء بعد موسم لا يُنسى، سجل خلاله هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025ـ2026، الذي شهد تتويج الأهلي باللقب للمرة ⁠الثانية على التوالي، ليصبح ثاني فريق فقط ‌يحقق هذا الإنجاز.

وأشار الاتحاد الآسيوي ‌إلى أن سالم الدوسري المرشح للمرة الثالثة ​خلال أربع نسخ من ‌الجوائز يحظى بفرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بالجائزة للمرة ‌الثالثة بعدما توج بها عامي 2022 و2025.

وأضاف الاتحاد: «زاد أسطورة الكرة السعودية رصيده من المشاركات في كأس العالم إلى تسع مباريات خلال نسخة 2026، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في ‌تاريخ البطولة».

وجاء ترشيح بیرانوند بعد الأداء المميز في كأس العالم 2026، والذي أكد «قدراته العالمية»، على الرغم من إخفاق ⁠إيران ⁠في التأهل إلى دور الـ 32 بفارق الأهداف.

أما جائزة أفضل لاعبة في آسيا فتتنافس عليها الأسترالية هولي مكنمارا وكيم كيونج يونج لاعبة كوريا الشمالية، وكيم هاي ري لاعبة كوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، يأمل لي كانج إن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، وذلك في مواجهة منافسة من الياباني أياسي أويدا مهاجم ليل الفرنسي، وهوانج إن-بيوم لاعب فينوورد الهولندي.

وسيشهد الحفل أيضًا الإعلان عن الفائزين في بعض الفئات الأخرى هي: أفضل لاعبة شابة ​في آسيا، أفضل لاعب ​شاب في آسيا، أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، أفضل مدرب في آسيا، وأفضل مدربة في آسيا.