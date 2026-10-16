«فورمولا 1».. كمارا ينضم إلى هاس في 2027

أعلنت حظيرة هاس الأمريكية، المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1، أن البرازيلي رافايل كمارا، سيقود فريقها بدءًا من 2027، وذلك بعد إعلان رحيل الفرنسي إستيبان أوكون، أواخر سبتمبر الماضي.

وقال السائق البرازيلي صاحب الـ21 عامًا، في بيان صحافي، أصدره فريق هاس: «انتقالي إلى الفريق خطوة مهمة في مسيرتي المهنية، سأركز الآن على التحضير بأفضل شكل ممكن حتى أكون جاهزًا لمواجهة هذا التحدي الجديد، سيكون هناك الكثير لأتعلمه، وأنا متحمس للانطلاق في هذه التجربة».

ويتصدر كمارا حاليًا ترتيب بطولة الفورمولا 2، وهو عضو في أكاديمية فيراري للسائقين الشباب منذ 2021.

وحقق البرازيلي الموسم الجاري خمسة انتصارات، وصعد إلى منصة التتويج 6 مرات في الفورمولا 2، مع فريق إنفيكتا ريسينج، بعدما تُوج بطلًا للفورمولا 3، عام 2025 مع فريق ترايدنت.

من جانبه، أوضح أياو كوماتسو، مدير فريق هاس، أنه متحمس لانضمام السائق البرازيلي إلى الحظيرة الأمريكية، مضيفًا: «أنا متحمس للغاية للتعاقد مع موهبة شابة استثنائية، كانت نتائجه في الفئات الأدنى مثيرة للإعجاب».

ويشكل كمارا بعد انتقاله إلى هاس ثنائية مع البريطاني أوليفر بيرمان، البالغ أيضًا 21 عامًا، وهو بدوره أحد أعضاء أكاديمية فيراري.

وفي العام المقبل، وللمرة الأولى منذ 2016، عندما شارك البرازيليان فيليبي ماسا، سائق وليامس، وفيليبي نصر، مع ساوبر، سيكون للبرازيل مجددًا سائقان في الفئة الأولى لرياضة المحركات، هما كمارا وجابريال بورتوليتو الذي أكد فريق أودي على التعاقد معه سبتمبر الماضي.

ويحتل هاس المركز السابع من أصل 11 في ترتيب الصانعين برصيد 30 نقطة، بعد جائزة سنغافورة الكبرى، المنظمة نهاية الأسبوع الماضي.

وتُنظم الجائزة الكبرى المقبلة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.