دورة ووهان.. يلينا تقصي ديانا وتتأهل

بلغت اللاتفية يلينا أوستابنكو، لاعبة التنس، الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزها على الروسية ديانا شنايدر، بنتيجة 7ـ6 «8ـ6» و6ـ1، الجمعة، في ربع النهائي.

وأنقذت يلينا نقطتين لحسم المجموعة الأولى لمصلحة منافستها في الشوط الثامن، بعدما كانت متأخرة 2ـ5، قبل أن تعود وتفرض التعادل 5ـ5 ثم 6ـ6، بكسر إرسال الروسية في الشوط التاسع ردًا على خسارة إرسالها في الشوط السادس.

وفرضت اللاتفية تفوقها في الشوط الفاصل، لكنها كادت تخسره بعدما فرطت في تقدمها مرتين 3ـ1 ثم 6ـ3 حيث أدركت الروسية التعادل في مناسبتين «3ـ3 و6ـ6»، قبل أن تكسب يلينا نقطتين متتاليتين وتنهيه في صالحها 8ـ6 وبالتالي المجموعة الأولى في 67 دقيقة.

وكانت المهمة سهلة في المجموعة الثانية بالنسبة للاعبة اللاتفية، وكسبتها 6ـ1 في 37 دقيقة، بعدما كسرت إرسال ديانا في الشوطين الثاني والسادس.

وبلغت يلينا نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة للمرة الثانية في 2026 بعد دورة الدوحة، كما تأهلت إلى نصف النهائي في ووهان للمرة الثانية أيضًا بعد مشوارها 2017.

وتلتقي اللاعبة اللاتفية في الدور المقبل مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، أو البريطانية سوناي كارتال اللتين تلتقيان مساء الجمعة، الذي يضم أيضًا مواجهة البولندية إيجا شفيونتيك، مع الأمريكية آن لي، ومواطنتها مايا خفالينسكا، مع اليونانية ماريا ساكاري.