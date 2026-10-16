يلينا تعبر

عبرت اللاتفية يلينا أوستابنكو، لاعبة التنس، إلى الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزها على الروسية ديانا شنايدر، بنتيجة 7ـ6 «8ـ6» و6ـ1، الجمعة، في ربع النهائي (الفرنسية) و(رويترز)