جودار يعتذر بعد حادثة جامع كرات شنغهاي

اعتذر الإسباني رافائيل جودار، لاعب التنس، الجمعة، عن توجيه ألفاظ نابية إلى أحد جامعي الكرات خلال ​مباراته في دور الـ 16 من بطولة شنغهاي لأساتذة كرة المضرب، مؤكدًا أنه لم يستطع السيطرة على مشاعره، بسبب تزايد شعوره بالإحباط أثناء المباراة.

وقال جودار، صاحب الـ20 عامًا، للصحافيين، بعد فوزه على النرويجي ⁠كاسبر رود، الجمعة، في منافسات دور الثمانية: «ما كان ينبغي أن ‌أفعل ذلك مع ‌جامع الكرات، كان ذلك خطئي، ​وأكن احترامًا كبيرًا ‌لجامعي الكرات، والحكام في كافة المباريات والبطولات، ما ‌كان ينبغي أن أعامل جامع الكرات بتلك الطريقة».

وأضاف اللاعب الإسباني: «كنت محبطًا للغاية بسبب المباراة والنقطة الحاسمة التي أهدرتها، لم أقصد إيذاء مشاعر جامع الكرات أو أيّ ‌شيء من هذا القبيل، كنت محبطًا من نفسي فحسب، لم أكبح مشاعري ⁠في ⁠تلك اللحظة من المباراة، سأحاول ألا أفعل ذلك مرة أخرى، لأن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع جامعي الكرات، أنا أحترم عملهم كثيرًا، ولم يكن الأمر موجهًا ضده بشكل شخصي أو ضد أيّ من جامعي الكرات أو الحكم».

وأوضح جودار الذي فاز على رود بنتيجة 4ـ6 و6ـ4 و6ـ3، ليبلغ الدور قبل النهائي، أن الحكم اتخذ القرار الصحيح، وكان عليه قبول التحذير، متمنيًا أن تُتاح له الفرصة للاعتذار شخصيًا من جامع الكرات.

وبعد أن خسر الإسباني نقطة في المباراة التي انتهت بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسخيلب، الأربعاء الماضي، طلب بغضب ‌من أحد جامعي الكرات ‌أن يعطيه منشفته ​مستخدمًا ‌ألفاظًا ⁠نابية باللغة الإسبانية.

وعاقب ​الحكم ⁠الرئيس جيمي بينوارجوتي، الذي يتحدث الإسبانية أيضًا، جودار بسبب سلوكه غير الرياضي، وحذره من التحدث بهذه الطريقة مع جامعي الكرات مرة أخرى عندما جادله بشأن العقوبة.