فيفا يؤجل نهائيات جدة.. واسترداد التذاكر تلقائيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تأجيل نهائيات «فيفا إي2026»، التي كان مقررًا تنظيمها في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر الجاري، بسبب التطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الترتيبات التنظيمية واللوجستية للبطولة.

وأوضح موقع «ويبوك»، عبر بيان رسمي، الجمعة، أن جميع المبالغ المدفوعة لشراء تذاكر البطولة ستُسترد تلقائيًا إلى وسائل الدفع الأصلية المستخدمة عند الشراء، دون الحاجة إلى تقديم طلبات استرداد أو اتخاذ أي إجراءات من جانب حاملي التذاكر.

وأشار البيان إلى أن إجراءات استرداد المبالغ ستبدأ قريبًا، على أن تختلف مدة وصولها إلى حسابات المستفيدين وفقًا لوسيلة الدفع والبنك المُصدر.

وأكد «ويبوك» أنه سيُعلن عن أي مستجدات تتعلق بالبطولة ومواعيد إقامتها عبر القنوات الرسمية للجهات المنظمة، مشددًا على حرصه على حفظ حقوق جميع حاملي التذاكر.