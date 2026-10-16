تحديد مواعيد مواجهات السوبر السعودي

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر السعودي 2026ـ2027 مواعيد مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، الجمعة، التي يحتضنها ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

ويلتقي فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الأهلي، السبت 19 ديسمبر، عند الـ 08:00 مساءً، في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي، فيما يواجه النصر نظيره الخلود، الأحد 20 من الشهر ذاته، عند الـ 08:00 مساءً أيضًا.

وتُجرى المباراة النهائية، الأربعاء 23 ديسمبر، عند الـ 08:00 مساءً، بين الفائزين من مواجهتي الدور نصف النهائي، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وكانت مراسم قرعة البطولة قد أُجريت الأربعاء الماضي، بفندق سانت ريجيس في الكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، وأسفرت عن تحديد مواجهتي الدور نصف النهائي، قبل الإعلان عن مواعيد المباريات.