من هو سيسيه موهبة ميلان الجديدة؟

في ملعب «ريد بول أرينا» فاجأ فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم المتابعين عندما زج بموهبة شابة انفجرت على أرضية الملعب الأخضر ودفعت شباك فريق سالزبورج النمساوي الثمن بثلاثية تاريخية كان بطلها ألفادجو سيسيه، الاسم الذي بات يعرفه الجميع بعد موقعة النمسا.

في 22 أكتوبر 2006 ولد سيسيه بمدينة تريفيزو الإيطالية لأبوين من أصل غيني، الأب سانوسي يعمل عاملًا في مصنع دي لونجي، والأم هابيباتو ديابي تعمل نادلة في فندق بمدينة البندقية، وصلا إلى إيطاليا بحثًا عن حياة أفضل واستقرا في تريفيزو، وله أخت أكبر اسمها أميناتا تدرس علوم الأغذية في جامعة بادوفا وأخ أصغر اسمه كارامبا يلعب في فريق ناشئي تريفيزو تحت 15 عامًا، ويعيش مع العائلة في شقة بحي ستيوري في تريفيزو وتضم أيضًا الجدة والعمة.

في طفولته كان يركض في المنزل بالكرة منذ سن عامين ويكسر النوافذ ويأخذها معه إلى السرير، ويشاهد مباريات كرة القدم فقط دون الرسوم المتحركة، وكان معجبًا ببول بوجبا ويشجع ميلان ويحلم بالدوري الإيطالي، وبدأ اللعب في سن 6 أعوام في ملعب فيا بالوديتي قرب المنزل ثم في بوليسپورتيفا إندوميتا 21 بحي سان ليبرالي حيث لفت الأنظار.

اكتشفه فابيو دالا كوستا الذي نقله إلى جورجيوني في كاستيلفرانكو فينيتو 2018 قبل أن ينضم إلى هيلاس فيرونا 2020، وكان ظهوره الأول في الدوري الإيطالي مع فيرونا ضد إنتر في 26 مايو 2024، ثم أعير إلى كاتانزارو في 2025 وسجل 6 أهداف في 22 مباراة قبل أن ينتقل إلى ميلان في فبراير 2026 مقابل 8 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز، ويمتد عقده حتى يونيو 2030.

يعيش حاليًا في ميلانو بمفرده ولديه صديقة اسمها بيانكا بقيت في تريفيزو لإكمال دراستها، ويهوى اللعب على بلاي ستيشن ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية وقضاء الوقت مع الأصدقاء، ويبلغ طوله 1.78 متر ووزنه 68 كيلوجرامًا.

الليلة الماضية دخل التاريخ من أوسع أبوابه حين أصبح أصغر لاعب إيطالي يسجل ثلاثية «هاتريك» في مسابقة للأندية الأوروبية، حيث ساعد فريق ميلان على تحقيق فوز ساحق 4ـ0 على مضيفه النمساوي رد بول سالزبورج في الدوري الأوروبي، بعمر 19 عامًا و358 يومًا.