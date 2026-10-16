الأحد.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق «الثالثة»

تدشّن هيئة الإذاعة والتلفزيون، عصر الأحد، قناة «السعودية الرياضية الثالثة»، في خطوة تستهدف توثيق تاريخ الرياضة السعودية واستعادة أبرز محطاتها، عبر محتوى أرشيفي يجمع المباريات التاريخية والبرامج الكلاسيكية واللحظات التي صنعت ذاكرة الجماهير.

وينطلق البث الرسمي للقناة عند الـ 04:00 عصرًا، لتقدم تجربة مشاهدة تستعيد من خلالها الأجيال المختلفة فصولًا بارزة من تاريخ المنافسات الرياضية، وتتيح التعرف على محطات شكلت ملامح الرياضة السعودية وأسهمت في ترسيخ حضورها محليًا وخارجيًا.

وتعتمد القناة في توجهها على المحتوى الرياضي الأرشيفي، من خلال إعادة عرض مواجهات خالدة في كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب منافسات محلية وخليجية وعربية وعالمية، فضلًا عن البرامج الرياضية القديمة التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين، واستعادت عبرها الجماهير قصص البطولات والنجوم والإنجازات.