دورة شنغهاي.. مدفيديف يبلغ نصف النهائي

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، لاعب التنس، المصنف السادس عالميًا، نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد تفوّقه على الأمريكي تومي بول، بنتيجة 6-3 و1-6 و6-3 الجمعة، ضاربًا موعدًا مع الإسباني رافائيل جودار.

وأنقذ مدفيديف، المتوج بلقب شنغهاي عام 2019، سبع فرص لكسر إرساله، ليخرج فائزًا من شوط سادس ماراثوني، قبل أن يفرض سيطرته ويكسر إرسال منافسه ليحسم المجموعة الأولى، بعدما أطاح بول الكرة خارج الملعب.

وعاد بول، المصنف 18 عالميًا، بقوة في المجموعة الثانية، مقدمًا أداءًا دفاعيًا قويًا، فيما كان مدفيديف يدفعه للتحرك في أرجاء الملعب.

وجنى الأمريكي ثمار ذلك عندما ارتكب مدفيديف خطأين مزدوجين في الإرسال في شوطكان يتعين عليه الفوز به، ليتجه اللقاء إلى مجموعة فاصلة.

وتقدم الروسي 2-0 في المجموعة الثالثة، وحافظ على زخمه حتى النهاية، قبل أن يكسر إرسال منافسه مجددًا ويحسم المباراة عند ثاني فرصة متاحة له.