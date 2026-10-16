مدفيديف ينتصر

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، لاعب التنس، المصنف السادس عالميًا، نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد تفوّقه على الأمريكي تومي بول، بنتيجة 6ـ3 و1ـ6 و6ـ3، الجمعة (الفرنسية) و(رويترز)