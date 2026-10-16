القحطاني يقود افتتاح كأس الخليج تحت 17 عاما

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى السعودي علي محمد القحطاني إدارة المواجهة الافتتاحية التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الصيني، الجمعة، على ملعب حمد الكبير في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا «قطر 2026».

ويعاون القحطاني في إدارة المباراة مواطناه سعد الشبرمي، مساعدًا أول، ومحمد وزي، مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى عبدالله زربان مهمة الحكم الرابع، بينما عُيّن عبدالله البلوشي مقيمًا للحكام.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أسندت اللجنة إدارة مواجهة الإمارات والبحرين، المقررة على ملعب حمد بن خليفة، إلى الحكم الكويتي داود العبد الله، ويعاونه مواطنه شافي الفيلكاوي مساعدًا أول، والعراقي شاكر أديب مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى العراقي ليث سطامي مهمة الحكم الرابع، ويقوم عبد الرحمن العمري بتقييم أداء الطاقم التحكيمي.

وتستضيف قطر منافسات النسخة الثانية من البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة عشرة منتخبات تتنافس عبر 23 مباراة، في النسخة الأكبر من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، إذ يشارك منتخبا الصين ومصر بصفتهما ضيفي شرف بناءً على دعوة اللجنة المنظمة واتحاد اللعبة الخليجي.

وتوزعت المنتخبات على مجموعتين، تضم الأولى منتخبات قطر «المستضيف»، الإمارات، عُمان، البحرين، والصين، فيما تجمع المجموعة الثانية المنتخب السعودي، «حامل لقب النسخة الأولى»، إلى جانب منتخبات العراق، الكويت، اليمن، ومصر، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتنظم البطولة اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في إطار منافسات تستهدف منتخبات الفئات السنية الخليجية، وتمنح اللاعبين الواعدين فرصة الاحتكاك والتنافس على اللقب.