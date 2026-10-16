«فيفا» يعاقب إسبانيا بعد هتافات مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان صحافي، الجمعة، عن فرضه غرامة قدرها 20 ألف ​دولار، على الاتحاد الإسباني للعبة، إضافة إلى إغلاق ملعبه جزئيًا في مباراة منتخبه التجريبية المقبلة، وذلك بعدما ردد مشجعوه هتافات معادية للإسلام مرتين خلال مباراة أمام منتخب مصر، مارس الماضي.

وتتعلق العقوبات بحوادث وقعت في ملعب «آر.سي.دي.إي» بالقرب من برشلونة، وهو الملعب الرئيس لنادي إسبانيول، المنافس في ‌دوري الدرجة الأولى ‌الإسباني، بعدما ردد بعض ​مشجعي ‌إسبانيا ⁠هتافًا مُسيئًا للمسلمين، في لقاء تحضيري لنهائيات كأس العالم، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد تكرار الهتاف للمرة الثانية، أصدر المذيع الداخلي للملعب تحذيرًا، وعرضت لوحة النتائج رسالة تندد بالسلوك التمييزي.

وأدان لامين يامال، جناح المنتخب الإسباني، وهو مسلم، هذه الهتافات ⁠في ذلك الوقت، مؤكدًا أنها غير ‌محترمة، ولا يمكن ‌تحملها، ووصف المسؤولين عنها أنهم «جهلة وعنصريون».

وفتحت ​الشرطة الإسبانية تحقيقًا ‌في اليوم التالي، في حين بدأ «فيفا» ‌لاحقًا إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني للعبة.

وبرر الاتحاد الإسباني أن كلمة «مسلم» ليست مهينة ولا تحط من قدر أحد، مشيرًا إلى أن سلوك المشجعين يجب تقييمه بموجب ‌المادة 17 من لوائح الـ«فيفا»، التي تغطي الرسائل السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية ⁠أو ⁠المسيئة، بدلًا من المادة 15 التي تتناول التمييز، والإساءات العنصرية، لكن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي للعبة رفضت هذه الحجة، وبيّنت أن المادة 15 لا تشترط الاستخدام الصريح لعبارة مسيئة، وأن أيّ مصطلح يمكن أن يكون تمييزيًا عند استخدامه في سياق إهانة أو سخرية أو علامة على الدونية.

وفرض «فيفا» غرامة على الاتحاد الإسباني، وأمره بإغلاق ما لا يقل عن 15 ​في المئة من المقاعد ​المتاحة في المباراة التجريبية المقبلة للفريق الوطني.