نيوم يحصد 3 انتصارات في شوط

كرّر فريق نيوم الأول لكرة القدم أمام شعب حضرموت اليمني سيناريو انتصاريه على الخليج والهلال، بعدما سجل جميع أهدافه قبل استراحة ما بين الشوطين، وحافظ على النتيجة حتى النهاية، ليجمع تسعة أهداف في الأشواط الأولى للمواجهات الثلاث، مقابل شباك نظيفة.

وتجاوز نيوم ضيفه اليمني برباعية، الثلاثاء الماضي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما تغلب بالطريقة ذاتها على الخليج 3ـ0 والهلال 2ـ0 في دوري روشن السعودي.

وأمام الخليج، في الثالث من سبتمبر الماضي ضمن الجولة الخامسة، سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت ومهند آل سعد والمالي أمادو كوني الثلاثية قبل الاستراحة. وبعد أربعة أيام، أنهى نيوم الشوط الأول أمام الهلال متقدمًا بهدفين، سجلهما السنغالي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه وكوني، وبقيت النتيجة حتى صافرة النهاية.

وحمل لاكازيت نصف الرباعية الخليجية، فيما أضاف الجزائري سعيد بن رحمة ومحمد وليد الدوسري الهدفين الآخرين، لتتكرر نهاية المباراة بالحصيلة نفسها التي انتهى عليها شوطها الأول.

وجاءت ثنائية المهاجم الفرنسي بصناعة مدافعين، إذ قدّم محمد البريك التمريرة الحاسمة للهدف الأول عند الدقيقة 12، وصنع الفرنسي مالانج سار الثاني عند الدقيقة 45+1، وفق سجل المباراة في منصة «سوفا سكور». واكتفى لاكازيت بالمشاركة قبل الاستراحة، ليحل عباس الحسن بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني بقرار من الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق.

ومنحت الرباعية نيوم أكبر فارق فوز في الجولة الافتتاحية للبطولة الخليجية، متقدمًا على النصر الإماراتي والدحيل القطري، اللذين تجاوزا الرفاع البحريني والشباب العُماني بثلاثيتين نظيفتين، والاتفاق الفائز على كاظمة الكويتي بهدفين دون رد.

أما عجمان الإماراتي، فسجل أعلى حصيلة تهديفية في الجولة بخمسة أهداف أمام أربيل العراقي، لكن استقباله أربعة أهداف جعل فارق انتصاره يقتصر على هدف واحد، مقابل أربعة لنيوم.