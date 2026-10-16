الفتح.. برنامج خاص يجهز الجري

يخضع زياد الجري، مدافع فريق الفتح الأول لكرة القدم، لبرنامج تأهيلي علاجي، إثر تعرضه لإصابة في الركبة، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهاز الطبي أعد برنامجًا علاجيًا وبدنيًا خاصًا للاعب بهدف تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

وكان زياد الجري تعرض للإصابة أثناء فترة التوقف الدولية الماضية خلال تدريبات الفريق الأحسائي.

ميدانيًا، فرض المغربي جمال السلامي، مدرب الفريق، حصة تدريبية استرجاعية على اللاعبين، عقب العودة من الرس، بعد تحقيق الانتصار الأول في دوري روشن السعودي.

ويستعد الفتح لمواجهة الخليج، الأحد 18 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.