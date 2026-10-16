‏مراد باتنا.. 3 بصمات تصنع أفراح الفتح

حمل المغربي مراد باتنا، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لواء البطل، إثر مساهمته الفاعلة مع فريقه في تحقيق الفوز الأول له من بداية مباريات النسخة الجارية لدوري روشن السعودي، وقلب التأخر أمام الحزم إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واحتاج باتنا إلى الدقائق الأخيرة فقط ليحوّل ظهوره أمام الحزم إلى ليلة استثنائية، جمع خلالها بين صناعة الأهداف وتسجيل هدف الانتصار، مانحًا فريقه فوزه الأول في دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

وفي المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم في الرس، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة، كان باتنا حاضرًا في اللحظات التي احتاج فيها الفتح إلى لاعب يصنع الفارق، إذ أسهم بتمريرتين حاسمتين قبل أن يتولى بنفسه مهمة حسم المباراة، التي انتهت بفوز فريقه 3ـ2، بعد تأخره في النتيجة مرتين.

وبدأت بصمة الجناح المغربي في الدقيقة 27، عندما مرر كرة إلى الإيفواري ويلفريد كانجا، الذي أدرك التعادل للفتح بعد تقدم الحزم عبر الجزائري سفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

ولم تكن تلك المساهمة الأخيرة لباتنا، فبعدما أعاد عبد العزيز الضويحي أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 49، عاد اللاعب المغربي ليتولى صناعة هدف التعادل، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى فيصل العبد الواحد، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 88.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، ظهر باتنا مجددًا، لكن هذه المرة بصفته صاحب القرار الأخير، عندما سجل هدف الفوز من كرة ثابتة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقلب الفتح تأخره إلى انتصار ثمين، ويحصد ثلاث نقاط أنهت انتظاره للفوز بعد ثماني جولات دون انتصار.

ولا تتوقف أهمية باتنا عند ما قدمه أمام الحزم، إذ تعكس أرقامه في الموسم الجاري حضوره في صناعة الفرص والوصول إلى المرمى، فبحسب بيانات «FotMob»، سجل اللاعب هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 720 دقيقة لعب في دوري روشن لموسم 2026ـ2027، حتى 16 أكتوبر.

وتبرز هذه الأرقام قيمة اللاعب المغربي في المنظومة الهجومية للفتح، خاصة في قدرته على الجمع بين صناعة الفرص والمبادرة بالتسجيل، فضلًا عن مهاراته في المراوغة واللعب الفردي، التي تمنح الفريق حلولًا إضافية عندما تتعقد المواجهات.

ويقدم باتنا، الذي انضم إلى الفتح في سبتمبر 2020، نموذجًا للاعب الذي يمتلك خبرة طويلة في الدوري السعودي، ويستطيع توظيف معرفته بأجواء المنافسة في صناعة الفارق، سواء عبر التمريرات الحاسمة أو التسديدات المباشرة والكرات الثابتة.