مجموعة stc تختتم مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للسعات 2026 في لندن وتحصد 3 جوائز دولية

اختتمت مجموعة stc، الممكن الرقمي للمؤتمر الأوروبي للسعات 2026، مشاركتها في لندن على مدار ثلاثة أيام، استعرضت خلالها أحدث حلولها وتقنياتها في قطاع النواقل والمشغلين، بما يعكس قدراتها المتقدمة وتنوع خدماتها الرقمية، التي شملت منصة «mywholesale Portal»، ونظام اتصال الطوارئ في المركبات «NG eCall»، ومنصة إنترنت الأشياء العالمية «Global Connected Things». كما خصصت مساحة لاستعراض تجربتها في خدمة العملاء، وأبرز الممارسات والحلول التي تتبناها للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة العميل.

وشاركت المجموعة في جلسة حوارية بعنوان «اعتماد الشبكات الهجينة أم تحمل مخاطر أكبر ولماذا أصبح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ضروريًا للعمليات الحيوية»، جمعت نخبة من قادة القطاع والمبتكرين. وخلال الجلسة استعرضت stc استراتيجية تطوير الشبكات الهجينة، وأهمية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في ضمان استمرارية العمليات الحيوية وتعزيز موثوقيتها. وتناولت الجلسة دور التخطيط الاستراتيجي والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير حلول اتصال أكثر ذكاءً ومرونة، بما يلبي الاحتياجات المتنامية للأسواق العالمية.

وتوّجت مشاركة المجموعة بحصولها على ثلاث جوائز «أفضل مزود للاتصال في الشرق الأوسط» و«أفضل فريق مبيعات» وجائزة «برين فاولر لروّاد التغيير»، خلال حفل جوائز التواصل الدولي 2026، تقديرًا لتميز خدماتها في القطاع وقدراتها المتقدمة في تقديم خدمات اتصال موثوقة وتجارب رقمية متكاملة تلبي احتياجات شركائها وعملائها من الشركات والمشغلين حول العالم.

وتأتي مشاركة مجموعة stc في المؤتمر الأوروبي للسعات 2026 امتدادًا للجهود التي تقدمها لتعزيز حضورها العالمي، وتطوير حلول اتصال مبتكرة وبنية رقمية متقدمة، بما يدعم التحويل الرقمي، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة التي يشهدها القطاع.