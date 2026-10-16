بالانتصار الأول.. القادسية يضاعف معاناة أبها

سجل فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره الأول على نظيره أبها بعدما كسبه 2ـ1، الجمعة، خلال المواجهة التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وأنهى الفريق الشرقي الشوط الأول لمصلحته بهدف أحرزه الإيطالي ماتيو ريتيجي «30»، ليعوض بذلك المهاجم الإيطالي ركلة الجزاء التي أهدرها بعد مرور خمس دقائق من انطلاقة اللقاء، حينما تصدى لها عبد الرحمن البوق، حارس مرمى أبها، وحولها إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني، عزز القادسية النتيجة بهدف ثانٍ حمل توقيع محمد أبو الشامات «69»، قبل أن يقلص أبها الفارق عبر المالي مامي جوري «90+5».

وتذوق الفريق القدساوي طعم الانتصار الأول على أبها في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين، بعد أن سيطر التعادل على مباراتيهما موسم 2020ـ2021.

ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بنقطة عن الهلال، وثلاث عن النصر، الغائبين عن هذه الجولة بعد تأجيل مباراتيهما أمام الرياض والأهلي تواليًا.

في المقابل، تضاعفت معاناة الفريق الأبهاوي بعدما تكبد خسارته السادسة، ليظل في المركز الـ18 الأخير بنقطتين من تعادلين دون أن يتذوق طعم الانتصار حتى الآن.