فليك: رافينيا جاهز ودي يونج يزيد خياراتنا

أعلن الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن النجم البرازيلي رافينيا، ولاعب الارتكاز الهولندي فرينكي دي يونج تعافيا من الإصابة، وقد يكونان جاهزين للمشاركة أمام ريال بيتيس، السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويملك الفريق الكاتالوني سجلًا مثاليًا بنسبة 100 في المئة الموسم الجاري في جميع المسابقات، لكنه يواجه اختبارًا صعبًا في الدوري خارج أرضه أمام ريال بيتيس صاحب المركز الثالث في إشبيلية.

وخلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة الجمعة، كشف فليك عن عودة اثنين من أبرز نجوم برشلونة في توقيت مهم.

وقال عن رافينيا للصحافيين: «إذا سألتموه فسيقول لكم إنه جاهز للبدء أساسيًا، لكننا نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. لدينا الكثير من المباريات في فترة قصيرة، وعلينا إدارة الوضع بالشكل المناسب».

وسجل الجناح البرازيلي البالغ 29 عامًا، 14 هدفًا في ثماني مباريات مع برشلونة الموسم الجاري.

وكان رافينيا قد تعرض لإصابة طفيفة أثناء مشاركته الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده، ما حرمه من خوض مباراتي خيتافي في الدوري الإسباني وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

أما الدولي الهولندي دي يونج «29 عامًا»، فلم يشارك في أي مباراة الموسم الجاري بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال كأس العالم.

وقال فليك «إنه يمنحنا خيارًا إضافيًا في خط الوسط وسنرى كيف سيتطور وضعه. يتدرب بشكل جيد وهو جاهز للحصول على بعض الدقائق. يبدو في غاية التركيز، وهو لاعب من الطراز الرفيع».

ومن المرجح أن تخفف عودة الثنائي بعضًا من العبء الإبداعي والتهديفي الملقى على عاتق النجم الشاب لامين يمال.

وخاض بطل العالم البالغ 19 عامًا المباريات الثماني كاملة من أصل عشر مباريات رسمية لعبها برشلونة الموسم الجاري، فيما استُبدل بعد ساعة من اللعب في المباراتين الأخريين.

قال فليك عنه «إنه لاعب استثنائي. علينا إدارة عدد دقائق مشاركته، لكن الأهم هو أن يستمتع باللعب. هذا هو الوضع حاليًا ولا أريد أن أعكر ذلك».

وبعد رحلة نهاية الأسبوع إلى ملعب «لا كارتوخا»، تنتظر برشلونة مواجهة صعبة، الثلاثاء المقبل، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، قبل أن يستضيف ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في مباراة «الكلاسيكو» بعد خمسة أيام.