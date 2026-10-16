لاج: الهجوم يشغلني.. وجعلنا النصر يدافع

تمسّك البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، بالأسلوب الهجومي، وتوقّع مواجهة تنافسية مع التعاون في الرياض، السبت، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي عن المباراة، الجمعة، شدّد البرتغالي: «لا أفكّر إلا في أن يكون فريقي هجوميًا يحرز الكثير من الأهداف».

وأكد أهمية الاستمرار بالتطور، وامتلاك فريقه عقلية التحضير للمباريات بأفضل طريقة، من أجل تحقيق الانتصارات وتقديم مستويات جيدة.

ومع إقراره بأهمية التأقلم مع خطط المنافسين، استدرك: «لكنني أدرّب طوال مسيرتي لتقديم كرة هجومية، وأحضّر للمباريات بدافع الفوز بها، ونشأت في نادٍ كبيرٍ، من الفئات السنية إلى الفريق الأول، وهو بنفيكا، لذا لا أفكر إلا في الهجوم».

وأشار إلى السجل التهديفي للفرق التي درّبها، قائلًا: «كل هذه الفرق امتلكت معي حضورًا تهديفيًا جيدًا».

وتطرّق لاج إلى الخسارة 0ـ3 من النصر، ضمن الجولة الماضية، واعترف بأن فريقه كانت تنقُصه الشراسة في الثلث الأمامي.

وصرّح: «أقول لكم لو شاهدتم النصر من دون الأهداف، ستجدون أننا جعلناه يدافع، النصر يستحق النتيجة، لكننا كنّا منظّمين، ونحتاج إلى التحسن في الحالة الهجومية»، منبِّهًا: «مثل هذه الجوانب لا تتطور في اليوم التالي بل مع الوقت».

وتوقّع مدرب الدرعية مواجهة تنافسية مع التعاون، على غرار كافة مباريات الدوري، ولاحظ أن ضيفَهُ، السبت، لَعِب مباراتيه تحت قيادة الصربي فوك رازوفيتش، مدرّبه الجديد، بتركيبتين مختلفتين لخط الدفاع، الأولى بخمسة لاعبين والثانية بأربعة.

وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، وصف لاج السعودية بأنها «بلد رائع»، وأضاف: «تقدم كل ما لديها لتضمن سلامة مواطنيها والمقيمين، وهذا ما رأيته منذ اللحظة الأولى التي جئت فيها إلى هذه البلاد».

ويحتل الدرعية المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، من ثلاثة انتصارات وتعادلَين مقابل ثلاث خسائر.