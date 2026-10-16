بوريتش: لم نستغل الفرص.. والاندفاع كلفنا النتيجة

تحسر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، على استثمار لاعبيه عددًا من الفرص بعد الخسارة 1ـ2 أمام القادسية، الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، متطلعًا إلى التعويض في المباريات المقبلة.

وقال بوريتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «سنحت لنا مجموعة من الهجمات، ولكن لم نوفق في ترجمتها».

وأضاف مدرب الفريق الأبهاوي: «القادسية فريق قوي، ولديه جودة في لاعبيه، وأغلبهم دوليون، وعندما تلعب أمامه يجب أن تحافظ على المرمى، وتتجنب الاندفاع لأنه سيكلفك الكثير».

وعن عدم قدرة فريقه على تحقيق انتصار في الموسم الجاري، أجاب المدرب الكرواتي: «أتمنى أن نصعد بالمستوى بشكل أكبر، ونحقق نتائج ترضي الجماهير».