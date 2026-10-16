رودجرز: التدوير مستمر.. وأبو الشامات يتطور

كشف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن استمراره في انتهاج طريقة التدوير خلال المباريات المقبلة، مبديا في الوقت ذاته سعادته بالفوز 2ـ1 على أبها، الجمعة، في تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وقال رودرجز: «غيرنا بعض العناصر في التشكيلة الأساسية من ضمنهم جوليان وهو من أفضل اللاعبين في الدوري وسيغيب بعضهم في اللقاء المقبل، ويستمر التدوير».

وأضاف مدرب الفريق القدساوي: «الفوز ممتاز بعد أسبوع طويل تخلله السفر إلى أوزبكستان، وكنا رائعين بداية اللقاء، والأداء انخفض في نهاية الشوط الأول، ولكننا دخلنا بثقلنا في الشوط الثاني وسجلنا هدفًا».

وتابع المدرب الإيرلندي: «الحرارة والرطوبة تستنفذان جهدًا كبيرًا، وأشكر اللاعبين على أدائهم، خاصة البدلاء الذين ساعدونا على الفوز».

وعلق رودجرز على فوز لاعبه محمد أبو الشامات بجائزة رجل المباراة قائلًا: «اللاعب يتطور بشكل كبير جدًا، ويقدم مستويات رائعة سواء مع فريقه أو المنتخب».