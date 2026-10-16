ريال مدريد: تيباس يفتقر إلى النزاهة والحياد وعليه الرحيل

طالب نادي ريال مدريد الإسباني باستقالة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، بعد تصريحاته، التي شبه فيها إدارته وقناته التلفزيونية باستخدام أسلوب الدعاية النازية، وأكد أنه سيواصل الدفاع عن حقوقه، ومكانته المؤسسية، والتوضيح الكامل لقضية «نيجريرا»، والإصلاح الضروري لكرة القدم الإسبانية.

ويجئ هذا التصعيد ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الطرفين في الفترة الأخيرة على خلفية الاتهامات الصادرة من النادي والمتعلقة بالتحكيم وإدارة المسابقة، إضافة لما يشعر به من تقاعس الرابطة فيما يخص التحقيق في قضية «نجريرا» المتهم فيها برشلونة بتقديم دفعات مالية على مدى أعوام لنائب رئيس لجنة الحكام، ما دفعه للجوء إلى الاتحاد الأوروبي للعبة.

ويتهم تيباس قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية وإدارة النادي بتبني استراتيجية تهدف إلى ترسيخ شعور المظلومية لدى الجماهير عبر اختيار لقطات تحكيمية معينة وتكرار التشكيك في نزاهة الحكام، ما عدّه مشابهًا لتقنيات الدعاية النازية.

وأوضح بيان للنادي، الجمعة، أن التصريحات التي قارن فيها تيباس أساليب إدارة النادي بتلك التي استخدمها جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في النظام النازي، فيها تشويه لسمعته وإدارته وقناته التلفزيونية، وأن أي محاولة منه لتخفيف أو توضيح كلامه لن تغير من الأمر شيئًا.

وأكد «أنه من غير المقبول بتاتًا، بل ومن الخطير للغاية، أن يلجأ شخص يشغل منصبين رفيعين في كرة القدم الإسبانية إلى تلك التصريحات، التي تتسم بالإساءة البالغة واللا أخلاقية وعدم الجدارة المؤسسية».

واستطرد: «تشكل هذه التصريحات حلقة أخرى في سلسلة هجمات خافيير تيباس المتكررة على ريال مدريد ورئيسه ووسائل إعلامه. ومن غير المقبول بتاتًا أن يستغل أسئلة أو معلومات أو آراء صحافيين لا علاقة لهم بالنادي لتوجيه اتهاماته إلينا، ناسبًا إلينا أفعالًا لأطراف ثالثة لا نتحمل أي مسؤولية عنها».

وأوضح: «من المثير للقلق بشكل خاص أن يستخدم تيباس هذه التصريحات للتشكيك في الإجراءات المشروعة لريال مدريد وقناته التلفزيونية فيما يتعلق بقضية نيجريرا».

وعلى ضوء عدم استجابة المؤسستين، اللتين يشغل فيهما تيباس منصبين بالغي الأهمية، لخطورة قضية نيجريرا «اضطر نادينا إلى التواصل مباشرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمطالبة بتوضيح كامل للمدفوعات التي قدمها برشلونة على مر الأعوام لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة المنافسات».

كما طالب النادي «بإصلاح شامل لنظام التحكيم والهياكل الاتحادية للحوكمة والإدارة والإشراف والانضباط، من خلال تجديد مناصب المسؤولين الذين شغلوا تلك الفترة».

واتهم البيان تيباس «بتكريس جهوده لتشويه سمعة النادي بدلًا من العمل، انطلاقًا من مسؤولياته المؤسسية، على توضيح هذه الأحداث الخطيرة للغاية وإعادة بناء كرة القدم الإسباني».

وأضاف: «يظهر سلوك خافيير تيباس المتكرر افتقاره إلى الحياد والاحترام والنزاهة، ما يتعارض مع مسؤولياته المؤسسية. وتمثل هجماته المستمرة على ريال مدريد وعلى المطالبين بالشفافية، وبناءً على ذلك، يطالب النادي باستقالته الفورية من منصبه رئيسًا لرابطة الدوري الإسباني ونائبًا لرئيس الاتحاد».