ماريسكا: سيتي أكثر تماسكا.. وتركيزنا داخل الملعب

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن العلاقة بين اللاعبين والمشجعين أصبحت أكثر ترابطًا بعد صدور حكم الإدانة ضد النادي بانتهاك القواعد المالية للدوري الممتاز، مضيفًا أن التحقيقات لم تضع عليه أي ضغوط إضافية.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أن سيتي مدان في 114 تهمة من أصل 115 وجهتها له رابطة الدوري الممتاز، ونفى سيتي ارتكاب أي مخالفات وقدم استئنافًا.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي الجمعة: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن هذه القضية جعلت المشجعين والنادي والفريق أكثر تماسكًا، هذا أمر مؤكد».

وأضاف: «هناك ضجة حول النادي، لكن علينا أن نحاول إحداث ضجتنا الخاصة. وهذا يأتي بالفوز في أنفيلد ومحاولة وتكرار الأمر غدًا ضد إبسويتش. هذه هي الطريقة التي يمكننا بها إحداث ضجتنا».

ولفت ماريسكا إلى أنه لا يشعر بأي نوع من التوتر بشأن الوضع الخارجي لأنه أمر لا يستطيع التحكم فيه، وأنه يركز فقط على كيفية محاولة الفوز بالمباريات المقبلة.

وكان سيتي تغلب 3ـ0 على ليفربول الأحد في أول مباراة للفريق منذ صدور الحكم، قبل أن يخسر الأربعاء 2-4 على ملعبه أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ولا يزال سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بستة انتصارات بعد ست جولات، وسيسعى إلى التعافي من خسارته بدوري الأبطال عندما يستضيف إبسويتش تاون صاحب المركز العاشر، السبت.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب المشورة من أي شخص خارج النادي لفهم الوضع بشكل أفضل، قال ماريسكا: «تحدثت مع إدارة النادي عدة مرات، وشرحوا لي الموقف، لذا فإن الوضع واضح جدًا، وأنا أثق بالنادي بنسبة 100 في المئة، وبالأشخاص الذين يديرونه، وهذا هو السبب الذي دفعني للانضمام إليه».

من جهة أخرى أوضح ماريسكا أن فيل فودين سيعود بقوة إلى صفوف السيتي في أعقاب إيقافه الأخير لثلاث مباريات، بعد طرده في مباراة الفوز على مانشستر يونايتد.

وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ضد باريس، لكنه قد يكون متاحًا السبت وقال مدربه: «جودته وخبرته ستثبت قريبًا أنها حاسمة. كان يتدرب بشكل جيد، وسنرى ما إذا كان متاحًا غدًا، لكن لدينا الكثير من المباريات.. علينا أن نقرر ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا، وإذا فعل، فلا شك أنه سيقدم لنا شيئًا».

وأثنى ماريسكا على المغربي أيوب بوعدي، لاعب الوسط «18عامًا»، لما أحدثه من تأثير كبير في مباراة باريس سان بعد دخوله في بداية الشوط الثاني: «إنه من نوع اللاعبين الذين يستخرجون أفضل ما في الآخرين بشكل غريزي. والشيء الجيد فيه هو أنه عندما يكون داخل الملعب، فإنه يحسن أداء من حوله».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أنه يفكر في منح المهاجم إيرلينج هالاند بعض الراحة.

وأصبح هالاند الهدّاف التاريخي لسيتي في أوروبا عقب تسجيله هدفين ضد باريس سان جيرمان. ووقع اللاعب النرويجي على 10 أهداف في تسع مباريات بجميع المسابقات حتى الآن الموسم الجاري، ويتصدر مرة أخرى قائمة الهدافين.

ومع أربع مشاركات أخرى مع النرويج خلال فترة التوقف الدولي، قال ماريسكا: «سأنظر في تدوير الفريق خلال فترة مكثفة من المباريات. ربما نحتاج في مرحلة ما إلى منحه الراحة، بضعة أيام إجازة».

واستطرد: «نحن نفكر في هذا الأمر ليس فقط فيما يتعلق بهالاند لأن لدينا لاعبين، سواء كان ذلك لسوء أو لحسن الحظ، يلعبون جميع المباريات معنا ومع المنتخبات».