الاتحاد.. كادش يبدأ التأهيل وعودة الجليدان

بدأ حسن كادش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي، الجمعة، داخل مقر النادي بعد أن خضع قبل أسبوعٍ لعمليةٍ جراحيةٍ في الفخذ اليسرى.

وقضى كادش أول أيام البرنامج وسط أجهزة الصالة الرياضية، في وقتٍ استأنف فيه الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وحصل «النمور» على يوم إجازةٍ الخميس بقرارٍ من المدرب الألماني ينز فيسينج، في ضوء تأجيل المواجهة مع الشباب، ضمن الجولة التاسعة، إلى 19 ديسمبر المقبل.

ومع استئناف التحضيرات، أدَّى الفريق تدريبًا اعتياديًّا على الملعب الرئيس، اشتمل على جوانبَ بدنيةٍ وفنيةٍ، وتزامن مع بدء برنامج كادش، الذي أجريت له جراحةٌ قبل أسبوعٍ لمعالجة إصابته الأخيرة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى.

وأصيب اللاعب أمام عُمان في ثاني مباريات المنتخب السعودي ضمن كأس الخليج العربي الأخيرة، التي تُوِّج بها زملاؤه بعد خروجه اضطراريًّا من المعسكر.

إلى ذلك، شهِدت الحصة التدريبية للاتحاد عودة أحمد الجليدان، الظهير الأيمن، إلى المجموعة بعد تعافيه من إصابةٍ في مفصل القدم، تعرَّض لها أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.