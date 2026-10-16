الفرحة السابعة

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصاره السابع في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد أن كسب ضيفه أبها 2ـ1، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة التاسعة (صور خاصة بالرياضية)