كاريك: تجاوزنا مشكلة مارتينيز.. وثقتنا لا تتزحزح

أوضح مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قلب الدفاع، سيكون متاحًا للمشاركة في اللقاء أمام ليدز يونايتد، الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد أن قَبِلَ النادي اعتذاره عن انتقاده سياسة الانتقالات.

والتقى الدولي الأرجنتيني مدربَه كاريك وكبار مسؤولي النادي، الخميس، بعد يومين من إشارته إلى أن مانشستر يونايتد في حاجةٍ إلى استثماراتٍ أكبر للمنافسة على أعلى المستويات عقب الخسارة 0ـ2 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسعى المدرب إلى التقليل من أهمية الأمر خلال مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، إذ قال: «تجاوزنا هذا الأمر. كان شيئًا عابرًا. هي حقًّا ليست مشكلةً كبيرةً بالنسبة إلى الفريق».

وأضاف: «تدرَّب الفريق بشكلٍ جيدٍ للغاية، واللاعبون في حالةٍ معنويةٍ جيدةٍ. هناك حيويةٌ جديدةٌ في الفريق، ومارتينيز جزءٌ من تشكيلة مباراة الأحد».

واستطرد: «النادي قَبِلَ اعتذار مارتينيز. لقد أدرك أنه ارتكب خطأً، وهذا يكفي بالنسبة لنا للمضي قُدمًا. أتفهَّم هذه المشاعر. نحن نطلب الشغف، لكن هناك طريقةٌ معينةٌ للتعبير عنه، وقد جرى الاعتراف بذلك. نحتاج إلى توجيه هذا الشغف بالطريقة الصحيحة».

وتعرَّض كاريك، الذي عُيِّن مدربًا مايو 2026 بعد أن قاد عودة الفريق الموسم الماضي، إلى ضغوطٍ عقب البداية السيئة في الموسم الجاري، إذ يحتل «الشياطين الحمر» المركز الـ 13 في الدوري برصيد ست نقاطٍ بعد مرور ست جولاتٍ «فوزٍ، وثلاثة تعادلاتٍ».

لكنَّ كاريك ذكر، أن الثقة داخل غرفة الملابس لا تزال قائمةً: «لست أنا وحدي الذي أحتاج إلى نتائج، فنحن جميعًا في حاجةٍ إلى ذلك. الأمر أكبر مني، ولا يتعلَّق بأي لاعبٍ على حدة. إنه يتعلَّق بنادٍ لكرة القدم»

وأضاف: «هناك كثيرٌ من الناس يقولون أشياءَ كثيرةً. هذا لا يعني أنكم تعرفون ما يجري هنا. هذا لا يُشتِّت انتباهنا عما نبنيه هنا بوصفنا فريقًا».

ويحلُّ مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز، صاحب المركز السابع، ساعيًا إلى تحقيق فوزه الأول منذ أكثر من شهر.