هوساوي يقترب.. والأهلي يعالج أبو الشامات

اقترب زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من إنهاء برنامجه العلاجي، فيما بدأ الجناح صالح أبو الشامات جلسات علاجية للتعافي من إصابته في مفصل الكتف.

وقدّم النادي الأهلي، الجمعة عبر مركزه الإعلامي، تحديثاتٍ حول إصابات لاعبيه، معلنًا عن قطع هوساوي شوطًا متقدمًا في برنامجه وبدئه التمارين البدنية ضمن مراحل تأهيله.

وتعرض اللاعب إلى تمزق بسيط في الركبة، خلال المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الأخيرة.

وأفاد النادي بخضوع الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو إلى برنامج علاجي، تحت إشراف الجهاز الفني، بالتزامن مع أدائه التدريبات الميدانية، في وقتٍ يواصل فيه السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، ونايف مسعود، لاعب الوسط، برنامجيهما التأهيليين.

ويجمع ميندي، العائد من إصابة في الكتف، بين العلاج والتأهيل والتدرّب داخل الملعب، ويستكمل مسعود تأهيله ميدانيًا ضمن خطة للتعافي من إصابته الأخيرة في مفصل القدم، فيما بدأ أبو الشامات برنامجه العلاجي، الذي يشمل، كما أوضح الأهلي، جلسات العلاج وتمارين صالة الحديد الخاصة.

وأصيب أبو الشامات في مفصل الكتف أمام الوصل الإماراتي، الإثنين في ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا.

إلى ذلك، خاض الأهلي، مساء الجمعة على ملعبه في جدة، حصة تدريبية، في إطار الاستعداد لمواجهة الفيحاء، الإثنين في المجمعة، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.