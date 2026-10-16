الترشيح السعودي المزدوج.. الثنيان والدعيع أولا واستبعاد الجابر غيّر مشهد 2005

يتكرَّر حضور اسمين سعوديين في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثالثة تاريخيًا، مع ترشيح سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومواطنه فراس البريكان، مهاجم الأهلي، لنسخة 2026.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين، متضمنةً الدوسري والبريكان، إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس المرمى الدولي.

وضمَّت قائمة المرشحين اسمين سعوديين في نسختين سابقتين، الأولى 1996، والثانية 2005.

وحسب موقع مؤسسة إحصاءات كرة القدم «RSSSF» شملت قائمة المرشحين النهائية لنسخة 1996 اسميّ يوسف الثنيان ومحمد الدعيع، ثنائي المنتخب السعودي، إلى جانب الإيرانيين خداداد عزيزي وعلي دائي، والكوري الجنوبي كو جيونج وون.

واكتسبت تلك الترشيحات سياقها من نتائج كأس آسيا، التي حصل عليها المنتخب السعودي وشهدت فوزه في نصف النهائي على إيران، التي هزمت كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور الثمانية.

وفي 3 أبريل 1997 أعلن الاتحاد الآسيوي فوز عزيزي بالسباق متفوقًا على منافسيه الأربعة، وتتويجه بـ «جائزة سانيو لأفضل لاعب في العام»، نسبةً إلى شركة «سانيو» اليابانية للإلكترونيات، الراعي الرسمي لها آنذاك.

وبعد نحو ثمانية أعوام تجدد السيناريو بدخول حمد المنتشري، مدافع المنتخب السعودي، وزميله سامي الجابر، قائد «الأخضر»، قائمة المرشحين النهائية التي تضمنت اسمًا ثالثًا هو الأوزبكي مكسيم شاتسكيخ.

واستند ترشيح الجابر والمنتشري إلى مساهمتهما في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2006، وللمرة الرابعة على التوالي، فضلًا عن إنجازاتهما مع نادييهما.

وخلال 2005 توِّج الجابر مع الهلال بثنائية الدوري وكأس ولي العهد، فيما حقق المنتشري برفقة الاتحاد لقبي دوري أبطال العرب وآسيا.

أمّا شاتسكيخ فساهم في حصول فريقه دينامو كييف على لقب كأس أوكرانيا، ووصافة دوري 2004ـ2005، وتصدر جدول البطولة ذاتها حتى منتصف الموسم التالي.

وقبل يوم واحد من الحفل، تغير المشهد باستبعاد الجابر من القائمة، إثر تأكد غيابه عن مراسم التتويج، التي كان حضورها شرطًا لجميع المرشحين، وعلى إثر ذلك أصبح المنتشري ممثلًا وحيدًا للكرة السعودية في السباق.

وفي 30 نوفمبر أعلن الاتحاد القاري فوز المنتشري، متقدمًا على شاتسكيخ الذي حلّ ثانيًا.

وبعد عقدين من آخر حضور سعودي مزدوج في القائمة، يخوض الدوسري والبريكان أمام الإيراني بيرانفاند، سباق جائزة 2026 التي سيعلن الفائز بها في بانكوك، العاصمة التايلاندية، 19 نوفمبر المقبل.