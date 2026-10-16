سباقات الخيل.. 569 شوطا.. والجوائز 236 مليون ريال

انطلقت منافسات موسم سباقات الرياض 2026ـ2027، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، الجمعة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 236.3 مليون ريال، تُعد الأكبر في تاريخ الموسم، وسط مشاركة نخبة من الإسطبلات والمدربين والخيالة، وتطلعات إلى موسم استثنائي على المستويين الفني والجماهيري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» يمتد الموسم على مدى ستة أشهر، بواقع 24 أسبوعًا، تتضمن 50 حفلًا سباقيًا، تُنظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتشمل 569 شوطًا، و52 كأسًا من كؤوس السباقات الكبرى، على أن تُختتم منافساته في 17 أبريل 2027م.

وتتوزع أشواط الموسم بين 465 شوطًا للخيل المهجنة الأصيلة «الثوروبريد»، و104 أشواط للخيل العربية الأصيلة، إلى جانب 35 شوطًا تُنظم على المضمار العشبي، بما يعكس تنوع المنافسات ومستوياتها الفنية.

ويتضمن الموسم تنظيم «كأس السعودية»، أغلى سباق خيل في العالم، ضمن أمسية سباقية تتجاوز جوائزها 38 مليون دولار، في حدث يستقطب أبرز الخيل والخيالة والمدربين من مختلف أنحاء العالم، ويعزز حضور السعودية على خارطة سباقات الخيل الدولية.

وإلى جانب المنافسات الرياضية، يقدم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والمجتمعية، الموجهة لمختلف الفئات العمرية، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، وتعزيز مكانة الميدان وجهةً رياضية وترفيهية متكاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.