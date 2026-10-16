الأخضر يستهل آسيوية البارالمبية بانتصارين

استهل راكان السالمي، لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، الجمعة، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «آيتشي–ناجويا 2026»، بالفوز على الكازاخستاني أرداك نورماجامبيتوف بنتيجة 3ـ0.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» جاء انتصار لاعب الأخضر بواقع «11ـ7، 11ـ7، 12ـ10»، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي فئة «Class 1»، في اللقاء الذي جرى بصالة سكاي تويوتا بمدينة ناجويا اليابانية.

وتستهل اللاعبتان مريم المريسل وزهراء آل طالع مشاركتهما في منافسات كرة الطاولة السبت، إذ تواجه المريسل الهندية أتكا بهيان، فيما تلتقي آل طالع الصينية جينج لو، قبل أن تواجه الكورية سيون سيو في اليوم ذاته.

وفي منافسات الريشة الطائرة البارالمبية، افتتح مهدي المكينة، لاعب المنتخب السعودي، مشاركته بالفوز على لونج هو تشاو، لاعب هونج كونج، بنتيجة «2ـ0»، بواقع «21ـ9، 21ـ5»، ضمن منافسات فردي الرجال لفئة «WH2».

وفي منافسات فردي الرجال لفئة «WH1»، خسر عصام بعيطي، لاعب فريق السعودية، أمام العراقي محمد العمشاني بنتيجة «0ـ2»، بواقع «12ـ21، 4ـ21»، فيما خسر الثنائي مهدي المكينة وعصام بعيطي أمام الثنائي الهندي أبو هبيدة وبريم كومار بنتيجة «0ـ2»، بواقع «4ـ21، 2ـ21»، ضمن منافسات زوجي الرجال لفئتي «WH1–WH2».

ويواصل لاعبو الريشة الطائرة مشاركتهم السبت، إذ يواجه المكينة، نظيره الكوري سو يونج يو، ويلتقي بعيطي الإماراتي جمال البدواوي، قبل أن يخوض الثنائي مواجهة الزوجي أمام اليابانيين دايكي كاجيوارا وكيتا نيشيمورا.