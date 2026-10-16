إيجا تلتقي مايا في نصف نهائي ووهان

عزَّزت البولندية إيجا شفيونتيك سعيها نحو حجز مقعد في البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه»، بعدما تغلبت على الأمريكية آن لي 6ـ4 و6ـ1، الجمعة، لتضرب موعدًا في نصف نهائي دورة ووهان لكرة المضرب مع مواطنتها مايا خفالينسكا.

وستلعب إيجا، المتوَّجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، من أجل بلوغ النهائي عندما تواجه مايا في مواجهة بولندية خالصة.

وتسعى إيجا إلى انتزاع أحد المقعدين الأخيرين المتبقيين في قائمة اللاعبات الثماني المشاركات في البطولة الختامية الشهر المقبل في إنديان ويلز، وخطت خطوة إضافية نحو ذلك ببلوغ نصف نهائي ووهان للمرة الأولى في مسيرتها.

وقالت شفيونتيك عن مواجهتها المرتقبة أمام صديقة طفولتها: «بالتأكيد من الرائع أن تكون لدينا لاعبتان بولنديتان في نصف النهائي.

وأضافت «أعتقد أنَّ ذلك يعني الكثير للتنس البولندي، لذا آمل أن تكون مباراة جميلة. أنا سعيدة جدًّا من أجل مايا، فقد طوَّرت مستواها بالتأكيد هذا العام».