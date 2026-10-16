رعايات جديدة تدعم خزينة الاتحاد

تقترب إدارة الاستثمار في نادي الاتحاد من إبرام عقود رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم، تشمل شركات تعمل في قطاعَي التقنية والنشاط المعماري، إلى جانب قطاعات أخرى، وفقًا لما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الاتفاقات المرتقبة تتضمَّن وضع شعارات الشركات الراعية على قميص الفريق، وتأتي في إطار تحرُّكات النادي لتعزيز موارده الاستثمارية، وتوسيع شراكاته التجارية.

وأشارت إلى أن لجنة الاستثمار تواصل مفاوضاتها مع الشركات المستهدفة تمهيدًا للتوصُّل إلى اتفاقات رسمية معها. وسيرتبط توقيت إبرامها بسير المفاوضات، واستكمال بنودها.

ووفقًا للمصادر، يُحتمَل حسم بعض الرعايات خلال الموسم الجاري، فيما قد تُدرَج اتفاقاتٌ أخرى ضمن شراكات الموسم المقبل.

وتضمُّ قائمة الشركاء المعروضة عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي تسع جهات، هي شركة تطوير البلد، شركة وسط جدة للتطوير، هانكوك، المركز الطبي الدولي، نايكي، جينيسيس، «TCL»، فلو، وميلاف كولا.