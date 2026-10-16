سالم.. عودة جديدة إلى الهلال

انتظم سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية لـ «الأزرق»، الجمعة، وفق تغريدة بثّها النادي عبر منصة «إكس».

واستعاد الهلال قائده الذي أصيب عشية مباراة الفريق مع الاتحاد، السبت الماضي، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، وقتما كان يستعد لإنهاء غيابه الممتد منذ بداية الموسم.

وخضع الدوسري خلال الصيف لجراحة في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة لحين استكمال برنامجه التأهيلي، الذي أنهاه قبل مواجهة الاتحاد ببضعة أيام، ليصبح جاهزًا لدخول القائمة، قبل أن تتسبب إصابة في مفصل القدم تعرض لها عشية الكلاسيكو في إبعاده مجددًا.

ونشر حساب الهلال في «إكس» صورة للاعب أثناء أدائه التدريبات برفقة زملائه في مركز الماجدية الرياضي.

واستأنف الفريق تحضيراته بعد راحة لمدة يومين حصل عليها لاعبوه استغلالًا لتأجيل مباراتهم مع الرياض، ضمن الجولة التاسعة.

وتأجلت المباراة، التي كانت مقررة الجمعة، إلى 19 ديسمبر المقبل، بقرار أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع نهاية مواجهة الفريق أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفتح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، ملف تحضيراته للقاء التالي أمام الحزم، الإثنين المقبل، في عاشر جولات الدوري.

ويحتل الهلال، صاحب الـ 21 نقطة من 8 مباريات، المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا بنقطة واحدة خلف القادسية الذي لعب 9 مباريات.