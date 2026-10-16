أبطال إفريقيا.. الزمالك وبيراميدز يقتربان من دور المجموعات

تغلَّب فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، 1ـ0 على مضيفه الجيش الرواندي ضمن ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، المؤهل إلى دور المجموعات، فيما فاز مواطنه بيراميدز على المريخ بانتيو الجنوب سوداني بالنتيجة نفسها في جوبا.

وقدَّم الزمالك بدايةً هجوميةً، استمرَّت دقائق عدة قبل أن يتفوَّق الجيش في السيطرة على مجريات اللعب، والجانب الهجومي.

وجاءت أول فرصةٍ خطيرةٍ للزمالك في الدقيقة 10 حين سدَّد عدي الدباغ الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنَّ الحارس تصدَّى لها، وبعدها بدقيقتين، حوَّل المهدي سليمان، حارس الزمالك، كرةً خطيرةً إلى ركلةٍ ركنيةٍ.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الجيش ضغطه، وأسكن جبريل شيخ واتارا الكرة في شباك الزمالك «53»، لكنَّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واعتقد الزمالك أنه سجل هدفًا بواسطة أحمد شريف «89» إلا أن حالة التسلل أفسدت فرحة لاعبيه، لكنَّها لم تتأخَّر كثيرًا، إذ نجح البديل ناصر منسي في خطف نقاط المباراة بهدفٍ في الدقيقة 90 بعد أن استغلَّ تمريرة أحمد عبد الرحيم، وسدَّد كرةً منخفضةً، سكنت الزاوية اليمنى من الشباك، لتسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب، 24 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك تخطى إي إس بورت الجيبوتي في دور الـ 64، بينما تغلَّب الجيش الرواندي على ليز إيجلز الكونغولي.

وتبدأ منافسات دور المجموعات 27 نوفمبر، وتستمر حتى 24 يناير 2027.

وفي مباراةٍ أخرى، وعلى ملعب جوبا الدولي في جنوب السودان، عاد بيراميدز المصري بفوزٍ ثمينٍ على المريخ بانتيو بهدفٍ دون ردٍّ، سجَّله محمود صابر في الدقيقة 30 مستفيدًا من تمريرة محمود زلاكة.

وشهدت المواجهة طرد محمود مرعي في الدقيقة 90 للإنذار الثاني. وستُجرى مباراة الإياب 24 أكتوبر الجاري على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.