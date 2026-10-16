قناة SBC تقدم النسخة العربية لـ «The 1% Club»

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون حصولها من «بي بي سي ستوديوز» على حقوق عرض النسخة العربية من برنامج المسابقات العالمي «The 1% Club»، لتقدِّمه للمرة الأولى في المنطقة تحت اسم «تحدِّي 1% عبر قناة SBC»، مع فتح باب التسجيل للراغبين في خوض المنافسة، والفوز بجائزةٍ ماليةٍ تصل إلى 250 ألف ريال.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، يأتي تقديم النسخة العربية امتدادًا لانتشار البرنامج عالميًّا، إذ انطلق من بريطانيا قبل أن تتوسَّع نسخه إلى 15 سوقًا، منها الولايات المتحدة، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، فيما انضمت إيطاليا والسويد حديثًا إلى قائمة نسخه الدولية.

ويقدِّم «تحدِّي 1%» مفهومًا مختلفًا عن مسابقات المعلومات العامة التقليدية، إذ يعتمد على التفكير المنطقي، ودقة الملاحظة، والتحليل والاستنتاج، ويجمع 100 مشاركٍ في سلسلةٍ من الأسئلة المتدرِّجة في الصعوبة، وصولًا إلى التحدِّي النهائي: سؤالٌ تمكَّن 1% فقط من أفراد عينة الاختبار من الإجابة عنه بشكلٍ صحيحٍ.

ويتيح البرنامج للمشاركين إبراز مهاراتهم الذهنية، والتنافس للفوز بالجائزة، كما يدعو المشاهدين إلى اختبار قدراتهم، ومقارنة إجاباتهم بإجابات المتنافسين في أجواءٍ تجمع بين التحدِّي والتشويق.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر إلى المبادرة بالتسجيل قبل إغلاق باب المشاركة، الثلاثاء المقبل.