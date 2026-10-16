المزارع الريفية.. وجهة سياحية تجمع الطبيعة والترفيه

جذبت المزارع الريفية في مدينة جدة الزوار والسياح، وأصبحت خلال الفترة القليلة الماضية وجهة سياحية مثالية وتجربة فريدة تجمع بين الهدوء والطبيعة في مدينة جدة.

وفي جولة لـ «واس» التقت مالك إحدى المزارع الريفية الذي أفاد بأن الفكرة تكمن في تحويل المزارع إلى وجهات سياحية تساعد على جذب الزوار، نظرًا لتوفير الخدمات من مطاعم ومقاهٍ ومحالّ تجارية، وأماكن للجلوس بين النخيل والأشجار والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، لافتًا النظر إلى أنَّ الفترة الماضية وخاصة ليالي شهر رمضان تشهد زيادة في أعداد الزوار من المنطقة وخارجها بوصفها وجهة سياحية جاذبة.

بدوره، أشار أحد الزوار إلى أنَّ وجود المزارع الريفية أصبحت متنفسًا عائليًّا تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للزوار، فيما بيَّنت زائرة أخرى أنَّ تجربة الذهاب للمزارع الريفية لها طابع خاص وفرصة لتجمع الأهل في الأجواء الريفية.

يذكر أنَّ المزارع الريفية تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من الزوار والسياح، وفرصة مثالية للتجمع والاستمتاع بالأجواء الطبيعة الخلابة والبعد عن ضغوط الحياة اليومية.