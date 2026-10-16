القادسية يتصدر ممتاز اليد

اعتلى فريق القادسية الأول لكرة اليد صدارة الدوري السعودي الممتاز في ختام منافسات الجولة الخامسة، عقب فوزه على الوحدة 32ـ22، الجمعة، بينما بقي الوحدة في المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

وضمن الجولة ذاتها، تغلَّب مضر على مضيفه الخويلدية 31ـ26، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، متأخرًا بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر، والنور صاحب المركز الثاني، اللذين يملكان الرصيد النقطي ذاته، فيما ظلَّ الخويلدية بلا رصيدٍ في المركز التاسع.

وكسب الخليج مواجهته أمام مضيفه المحيط 32ـ19، ليحتل المركز الرابع بست نقاطٍ، في حين بقي المحيط في المركز السابع بنقطتين.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد على منصة «إكس» تأجلت مواجهة الحزم وضيفه الهدى إلى وقت يحدد لاحقًا.