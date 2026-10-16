قطر تخسر أمام الصين في افتتاح خليجي الناشئين

انطلقت منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026 على ملعب حمد الكبير في الدوحة، حيث تغلب المنتخب الصيني على نظيره القطري 2ـ0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب حمد بن خليفة، فاز المنتخب الإماراتي على نظيره البحريني 2ـ1.

وتُنظم البطولة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة، للعام الثاني على التوالي في قطر، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2025.

وتُجرى منافسات البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المواهب الكروية الشابة في المنطقة، التي تتنافس للفوز بلقب البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة، التي جرت في سبتمبر الماضي، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منهما خمسة منتخبات.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات العراق، اليمن، الكويت، ومصر، بينما يحل المنتخب القطري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الإمارات، البحرين، عُمان، والصين.

ويحل منتخبا الصين ومصر كضيفين على البطولة، لتكون بذلك النسخة الأكبر من البطولة حتى الآن.

وتُجرى منافسات البطولة، التي تشمل 23 مباراة، على ملاعب حمد الكبير، وحمد بن خليفة، وسعود بن عبدالرحمن.